Présidentielle 2022 : à quoi pourrait ressembler le chèque alimentaire voulu par Emmanuel Macron ?

C'est une promesse du président sortant. En cas de réélection lors du second scrutin de la présidentielle 2022 dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a annoncé qu'il mettrait en place un chèque alimentation dès cette année. Il pourrait profiter à huit millions de Français.

Concrètement, de quoi s'agit-il ?

Aider les plus précaires à acheter des fruits et légumes bio, de la viande française ou encore du fromage issu de producteurs locaux, tel est le principe du chèque alimentaire. Quel serait le montant de cette aide ? Qui pourrait en bénéficier ? Les modalités restent pour l'heure encore à déterminer. Parmi les pistes, un chèque d'une cinquantaine d'euros par mois à destination des Français qui en ont le plus besoin. Une mesure qui veut cibler les plus précaires, mais aussi les agriculteurs. Le chèque pourrait leur ramener une nouvelle clientèle.