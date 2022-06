Pouvoir d'achat : des cueillettes de fruits solidaires pour aider les plus modestes

Munie d'échelles, une petite armée de bénévoles de l'association "Aux arbres citoyens !" débarque dans le jardin d'une retraitée, propriétaire d'un grand cerisier à La Rochelle (Charente-Maritime). Ils sont venus l'aider, et en échange, ils pourront garder une partie de la récolte. Charlotte Lamberton, bénévole et intermittente du spectacle, en profite : ces derniers temps, elle n'achète plus de cerises dans les supermarchés, car elles sont trop chères.

La cerise, "un produit de luxe"

L'association organise des cueillettes solidaires plusieurs fois par semaine. Depuis quelques mois, le nombre de volontaires a doublé. "On a, dans l'association, de plus en plus de jeunes étudiants pour qui la cerise est un produit de luxe. C'est l'opportunité pour eux de passer un moment dans la nature et d'avoir accès à des fruits qui, sinon, seraient trop chers", explique Coralie Tisné-Versailles, coordinatrice de l'association "Aux arbres citoyens !" Une partie des cerises revient aux bénévoles, et une autre au propriétaire. Mais la plupart des fruits sont déposés dans une banque alimentaire. Si certaines associations décident ensuite de donner les fruits, d'autres les revendent à bas coût. Une épicerie solidaire les propose ainsi à 1 euro le kg.