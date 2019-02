Plus de deux tiers des Français consomment du bio au moins une fois par mois

Les plus jeunes, très demandeurs, se disent prêts à payer plus cher pour consommer bio, selon le baromètre de l'Agence Bio.

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence Bio) publie jeudi 21 février son baromètre annuel. Elle nous apprend que plus de deux tiers des Français consomment au moins un produit biologique par mois.

12% des sondés en consomment tous les jours

En effet, 71% des Français consomment au moins une fois par mois un produit issu de l'agriculture biologique. Toutefois, seulement 12% des sondés en consomment tous les jours. Le frein principal à la consommation de produits issus de l'agriculture biologique est économique : 84% des Français pensent que les produits bio sont trop chers.

Les 18-24 ans sont les plus demandeurs

Toujours selon cette étude, 97% des Français disent reconnaître le logo AB. Ce chiffre est stable depuis plusieurs années. Seuls 59% reconnaissent le logo européen, une feuille étoilée verte. Autre enseignement : les plus jeunes consommateurs, les 18-24 ans, sont les plus demandeurs de produits biologiques. Ils se disent même prêts à payer plus cher pour acheter leurs aliments, à rebours du reste de la population.