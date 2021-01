Plus de 7000 kilomètres de haies plantées en France pour préserver la biodiversité

Avant le remembrement agricole des années 1960, nos campagnes offraient un tout autre visage. À l'époque, afin d'améliorer la productivité, les haies ont été progressivement arrachées. Autres temps, autres moeurs. Aujourd'hui, alors que le respect de la biodiversité s'apprête à être inscrit dans notre Constitution, des efforts sont faits pour revenir en arrière. Lors du One Planet Summit, grande conférence internationale sur l'environnement organisée par la France, les Nations Unies et la Banque mondiale en décembre dernier, Emmanuel Macron a pris l'engagement de se lancer dans une vaste opération de plantation de haies sur l'ensemble de notre territoire.

