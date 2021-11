Peut-on imposer 25% de produits français dans la commande publique comme le réclame Yves Jégo ?

Yves Jégo, ancien ministre et fondateur de la certification Origine France Garantie, a appelé jeudi 11 novembre sur franceinfo "les candidats à la présidentielle" à s'engager "à ce que 25% des marchés publics soient réservés aux produits français". Mais un acheteur public peut-il vraiment choisir une entreprise en fonction de sa nationalité ?

Une proposition incompatible avec le droit français et européen

Cette proposition d'Yves Jégo est impossible juridiquement à appliquer. Elle est contraire aux traités européens et au droit français qui comportent un principe de non-discrimination et d'égalité entre les candidats. Ainsi un acheteur public français, que ça soit l'Etat, les collectivités territoriales ou encore les établissements publics, ne peut interdire à une entreprise de se porter candidate à un appel d'offre en s'appuyant sur sa nationalité et son implantation locale. Cette règle s'applique à tous les marchés publics des états membre de l'Union européenne.

Des moyens légaux de favoriser le marché français et européen

En réponse aux contraintes d'appels d'offres ouverts à tous, le droit de la commande publique, qui définit les règles de mise en concurrence des entreprises, permet de favoriser les entreprises français et européennes dans l'obtention de ces contrats publics.

Les acheteurs publics français bénéficient donc de nombreux outils afin d'ajouter des conditions bien spécifiques dans leurs appels d'offre. Ils peuvent ainsi ajouter des clauses basées sur des critères environnementaux en mettant, par exemple, l'accent sur le circuit court. Les acheteurs publics français peuvent aussi s'appuyer sur des critères de qualité des produits comme en exigeant l'indication "label rouge" ou une appellation d'origine.