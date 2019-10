Pesticides : attention à leur utilisation dans les maisons

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) alerte lundi 7 octobre à propos des pesticides. En effet, il n'en existe pas seulement dans les champs et les jardins, il y en a également dans les maisons. Ainsi, trois foyers sur quatre en utiliseraient régulièrement, et trop souvent sans précaution. Ainsi, dans son jardin, Philippe Legrand, propriétaire, pulvérise du produit deux fois par an, sans vraiment regarder les consignes d'utilisation.

"Je lis ce qu'il y a marqué en gros"

"Ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité. Parce que c'est petit, on est dans le jardin, on ne prend pas toujours le temps de le lire", explique-t-il. "Je lis ce qu'il y a marqué en gros, si c'est bio, et puis voilà". Dans les maisons, les traitements anti-insectes et même ceux pour les animaux de compagnie nécessitent quelques précautions en amont. Ainsi, il faut éviter de caresser l'animal juste après.

