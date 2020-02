"Personne n'a réussi à le battre" : pour le premier Salon de l'agriculture depuis la mort de Jacques Chirac, une exposition photo retrace ses visites

Alors que le Salon de l'agriculture s'ouvre samedi 22 février pour une semaine, une exposition retrace les visites les plus marquantes de l'ancien chef d'État.

Quand Jacques Chirac se rendait au Salon de l'agriculture, c'était une vraie star. L'ancien président de la République avait fait de cet événement un rendez-vous privilégié, l'occasion pour lui de revendiquer son attachement au monde rural et de faire preuve d'une bonhomie qui a fait sa réputation.

"Je l'ai vu de loin mais c'était quelqu'un qui respirait la sympathie", raconte Julien Villemard, éleveur de vaches charolaises. Pour lui, cette bonhomie n'était pas de la communication, mais une vraie passion pour le monde agricole : "C'était un homme du peuple, un homme de la terre, quelqu'un qui était apprécié par 90% de la population agricole. Il a marqué le Salon de l'agriculture, mais il a marqué l'agriculture en général."

Il passait des huîtres au fromage, à la viande, aux boissons, jusqu'à 23 heures.Christophe Gabertà franceinfo

Tous les habitués du salon qui ont un jour croisé l'ancien chef d'État dans les salons ont une image en mémoire. Christophe Gabert est éleveur en Isère : "On ne sait pas comment il arrivait à digérer tout ce qu'il consommait ! Il commençait à 7 heures du matin. Il n'y en a pas deux comme lui, c'est le seul !"

Arnaud Lemoine est le directeur du Ceneca, l'organisme qui organise le salon. Selon lui, Jacques Chirac est dans le cœur des agriculteurs : "Ils en parlent toujours. Depuis lui, à chaque fois qu'un nouveau président est élu, il est immédiatement comparé à Chirac. Sur la nourriture, l'alcool et les embrassades, personne n'a réussi à le battre."

Une seule édition manquée en près de quarante ans

Pour cette première édition du salon depuis la disparition de Chirac, une exposition lui est dédiée. Quelques anecdotes y sont aussi relatées. Arnaud Lemoine en a lui-même de nombreuses à raconter : "Au stand des brasseurs de France, le président des brasseurs le reçoit. Il était extrêmement stressé et tendu parce que c'était le président de la République. Chirac arrive et lui dit 'ne vous inquietez pas, on est en famille ici.' Il arrive sur un stand, et il voit une dame très malade, il lui dit 'prenez soin de vous'. Un an après il repasse, il reconnaît la dame et lui demande si elle va mieux."

Entré au ministère de l'agriculture en 1972, Jacques Chirac est venu au salon tous les ans jusqu'à son retrait de la vie publique en 2011. Il n'a manqué ce rendez-vous qu'une seule fois, c'était en 1979 après un accident de voiture.