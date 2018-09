Pêche : la guerre de la coquille Saint-Jacques

Les images avaient marqué l'actualité la semaine dernière. On y voit des chalutiers français en baie de Seine attaquer des bateaux britanniques, qui répliquent. Le nerf de cette bataille navale est la coquille Saint-Jacques, que les Anglais ont le droit de pêcher avant les Français. "Pour nous, la coquille ouvre le 1er octobre, explique Franck Enault, pêcheur. Eux, ils sont ouverts toute l'année et vont pêcher ailleurs toute l'année. Pourquoi viennent-ils un mois et demi avant dans nos zones ? Ils pêchent la quantité de 300 bateaux avec 8 bateaux, ce n’est pas un pillage, c'est un massacre."

Une réglementation commune ?

La zone de pêche convoitée de part et d'autre est une zone communautaire. Pour préserver les ressources, les Français ne peuvent pêcher qu'entre le 1er octobre et le 15 mai. Les Britanniques, eux ne sont pas soumis à la même réglementation et estiment travailler en toute légalité. Le ministre de l'Agriculture se rend à Londres (Royaume-Uni), une réunion entre pêcheurs des deux bords est prévue dans l'après-midi du 5 septembre. La France proposera que les deux pays soient soumis à la même réglementation. Le Brexit pourrait compliquer la situation : si les Britanniques n'ont plus accès à cette zone communautaire pour leur coquille Saint-Jacques, ils pourraient fermer leurs eaux aux Français. Cette décision serait lourde de conséquences : les pêcheurs normands y capturent la moitié de leurs poissons.

