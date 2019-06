Pays-Bas : la première ferme laitière flottante

Une expérience pilote prometteuse dans un pays qui manque d'espace. La première ferme laitière flottante d'une trentaine de vaches montbéliardes a été inaugurée au beau milieu du port de Rotterdam (Pays-Bas). "On trouve de moins en moins de terres exploitables. Les sols se dégradent et sont de plus en plus pollués. Mais sur l'eau il y a de l'espace alors on a saisi l'opportunité de produire ici. Et selon moi c'est une idée intelligente parce qu'elle permet aussi de protéger la nature", estime Minke Van Wingerden, fondatrice de la Floating farm.

Une ferme alimentée à l'énergie solaire

La ferme est à la pointe de la technologie. Elle fonctionne à l'énergie solaire avec des robots qui se chargent de la traite du lait 24 heures sur 24. Les vaches y sont attirées par des friandises pour une production quotidienne d'environ sept litres chacune. Les excréments sont séchés et servent de litière.

