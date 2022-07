Patrimoine : le livarot, incontournable fromage normand

Le livarot est certes moins connu que le camembert, mais lui aussi est produit en Normandie. Fort en goût et d’une couleur peu commune, ce fromage est labellisé.

En Normandie, la production de fromage est ancrée dans les spécialités de la région. Si le camembert est très réputé, le livarot est lui aussi produit dans cette région. Pour créer ce fromage, une technique précise et minutieuse doit être suivie. Le lait doit être brassé plusieurs fois. Une productrice explique : "Il faut vraiment respecter les horaires pour avoir vraiment le grain caillé qu’on veut, la taille, la texture et ça, ça va vraiment déterminer le fromage (…), son affinage et puis son goût."



Un fromage utilisé par les restaurateurs

Après avoir été rincé et entouré de feuilles de roseaux, le fromage est propre à la consommation. Les restaurateurs ne se privent d’ailleurs pas pour utiliser ces saveurs en faisant par exemple du Livarot pané. "Cette panure sert à maintenir le livarot dans sa portion avant le passage à la friture", indique Huguette Besnard, cheffe de restaurant. Ce plat, souvent servi avec des pommes de terre, ravi les papilles des clients.