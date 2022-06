Alimentation : le fromage végétal, un marché en plein essor

En France, le fromage végétal prend son envol, alors que de plus en plus de foyers disent réduire la part de protéines animales dans leur alimentation.

La France est le pays du fromage avec, depuis peu, un nouveau venu : le fromage végétal. Après les steaks sans viande, les nuggets sans poulet, voici donc les fromages sans lait, nommés parfois "fauxmage" ou "vromage", car seuls les produits laitiers peuvent s'appeler fromage. Un marché émergent et en plein développement, avec une hausse de 11% en France et de 26% aux États-Unis.



Un foyer sur deux se dit flexitarien

Dans l'atelier de la start-up Les Nouveaux affineurs, on utilise du soja, de la noix de cajou, de l'eau, du sel et des ferments pour former une pâte à tartiner qui sera ensuite fermentée. Les spécialités à croûte fleurie sont quant à elles obtenues après affinage, exactement comme pour un camembert ou un brie. Aujourd'hui, un foyer sur deux se dit flexitarien, c'est-à-dire qu'il réduit ou limite les protéines animales dans son alimentation.