Occitanie : une région à la pointe du bio

La filière bio peut compter sur des adeptes de plus en plus nombreux. Trois quarts des Français mangent bio au moins une fois par mois, 16% tous les jours. France 2 vous emmène ce jeudi en Occitanie, région qui compte le plus de fermes biologiques. Maraîcher bio depuis un an seulement, Yannick Delclaux commence à cueillir le fruit de ses efforts. Sur 3 000 m², il prévoit de récolter pour 30 000 euros de légumes par an.

7 200 exploitations certifiées

Une fois les charges payées, il lui restera entre 800 et 1 000 euros par mois. "Si on ramène au salaire horaire, c'est ridicule", confie celui qui affirme aimer son travail et à l'impression de "faire quelque chose de bien". En 2016 en Aveyron, le nombre de fermes bio a augmenté de 21,4%. L'Occitanie est la première région de France, avec 7 200 exploitations certifiées.

Le JT

Les autres sujets du JT