Nyons : une cueillette d'olives pour aider les associations locales

Vers le milieu du mois de novembre, c'est la pleine saison pour la récolte des olives de Nyons (Drôme). Un goût unique et délicieusement fruité, le millésime 2021 s'annonce excellent. Un vrai plaisir pour les cueilleurs même si c'est un coup à prendre. "Ce n'est pas compliqué, c'est un peu haut, mais il faut attraper la branche et la secouer", témoigne Martine Daillet, cueilleuse bénévole. Cette olive AOP sera transformée en huile.

Trois tonnes d'olives en 2020

C'est un paradoxe, mais les arbres de la communauté de Nyons n'étaient pas récoltés pendant plusieurs années. Depuis cinq ans, une trentaine de bénévoles s'en occupent. "L'année passée on a fait trois tonnes de récoltes, habituellement on attend 1 500 kilos", explique Roger Viarsac, organisateur de la cueillette solidaire. "Ça se présente plutôt bien. L'année dernière, la récolte était excellente, et en 2021 on devrait encore faire une bonne récolte", ajoute Simon Chianta, animateur du syndicat de l'olive de Nyons et des Baronnes. Les bénéfices de cette cueillette solidaire seront reversés à une association locale.