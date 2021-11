Gastronomie : à la découverte des olives fruitées des Alpes-de-Haute-Provence

Dans les Mées, dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'est la période idéale pour partir à la récolte des olives. Dans l'endroit surnommé "la vallée des oliviers", des dizaines d'hommes et de femmes s'activent afin de récolter les olives, produisant une huile fruitée et dotée d'une appellation d'origine contrôlée. Mais avant de devenir une huile, il y a tout un processus méticuleux à suivre. "La chair est bien blanche, bien juteuse, on voit que le jus est déjà gras et gorgé d'huile", montre Sophie Pinatel, oléicultrice du domaine Salvator. Après avoir été écrasées, les olives sont transformées en huile, avant d'être laissées au repos.



Une huile idéale pour lier les goûts

Pour Jany Gleize, posséder une telle huile est une chance. Le chef étoilé du restaurant "La bonne étape" n'hésite pas à croquer dans l'olive afin d'en découvrir les saveurs. Une manière de se préparer à mettre l'olive en avant dans ses plats, comme un loup à la tapenade. "Cela va lier tous les goûts, c'est un exhausteur de tous ces goûts", ajoute le chef étoilé