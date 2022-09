Normandie : pour éviter le gaspillage des pommes, ils sillonnent la campagne avec... un pressoir mobile

La journaliste de France Télévisions, Valérie Heurtel, nous fait découvrir, jeudi 8 septembre, le concept du camion-pressoir. Direction la Normandie où les pommes mûrissent toutes en même temps et la question de savoir quoi en faire quand on en a trop se pose régulièrement. Pour remédier au problème, certains ont inventé le concept du camion-pressoir.

Sous vide et pasteurisé

Ils se baladent donc dans la campagne et s'arrêtent tous les jours dans un village différent et proposent aux particuliers de transformer leurs pommes en jus. Une excellente idée puisque presser du jus de pommes, ce n'est pas facile à faire à la maison. De plus, une fois pressé, le jus de pommes est conservé sous vide et est pasteurisé. Il se conserve ainsi durant un, voire deux ans. Le prix varie selon l'emballage, ça va de 1 euro à 1,30 euro le litre.