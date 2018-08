Non, on ne trouve pas du brie de Meaux AOP produit en Espagne au supermarché

Un député de Seine-et-Marne s'était insurgé de découvrir que le fromage qu'il avait acheté ne venait pas de la région de Meaux mais de celle de Madrid, selon l'étiquette. Mais Monoprix assure qu'il s'agit d'une simple erreur.

C'est une appellation qui défiait toute logique géographique : Twitter s'est enflammé, vendredi 17 août, au sujet d'un brie de Meaux AOP "fabriqué et affiné en Espagne". C'est un avocat, Eric Morain, qui a publié le premier la photo de cette étiquette d'un fromage vendu par la chaîne de grande distribution Monoprix. Cettev publication a notamment fait réagir l'ancien ministre et député centriste Yves Jégo, et Jean-Louis Thiériot, son successeur dans sa circonscription de Seine-et-Marne, tout près de Meaux.

Quand on vous dit que nos Appellations d'Origines ne valent plus grand chose.

Merci @Monoprix de nous rappeler que #Meaux est en Espagne.#INAO #Brie pic.twitter.com/xsEBUcumGo — Eric Morain (@EricMorain) 17 août 2018

Du Brie de Meaux AOP produit en Espagne. Hallucinant ! @Monoprix pouvez-nous nous expliquer ce détournement de L’AOP ? Je saisirai à la rentrée le gouvernement d’une question écrite sur la protection des Aop, donc de nos terroirs et de nos paysans ! pic.twitter.com/KXBvhDrUe1 — Jean-Louis THIERIOT (@JLTHIERIOT) 17 août 2018

1/1 Merci @JLTHIERIOT d’interpeller sur cette fraude manifeste de @monoprix aux appellations d’origine qui propose au consommateur français du Brie de Meaux Made in Espagne ! Défendons les fromages de #Brie et l’origine france pic.twitter.com/1NXftm6m5C — Yves Jégo (@yvesjego) 19 août 2018

Sur Twitter, le premier message d'Eric Morain a été partagé plus de 2 500 fois. Et l'idée qu'un fromage puisse être vendu comme un brie de Meaux AOP en étant produit à l'étranger a donné lieu à des réactions scandalisées.

Malheureusement l'Aop défend juste un procédé de fabrication.

C'est pour ça qu'on produit du Camembert et du Brie partout dans le monde. Notamment en Algérie. .. — leraut (@patleraut) 20 août 2018

Un scandale : alors @60millions est ce normal d'avoir du brie de l'eaux en AOP fabriqué en Espagne? Cc @Monoprix ça va? Pas trop gêner ? #AOP https://t.co/zJ4ysFtpTa — Xavc83 (@Xavc83) 18 août 2018

Une illustration de la perte de sens des Appellations d’origine protégées ? Pas vraiment : en réalité, il ne s'agit que d'une étiquette erronée, explique Monoprix à franceinfo. La communication de la chaîne de supermarchés assure qu'il s'agit simplement d'une "erreur de codification" : un 4 entré à la place d'un 5 au moment d'étiqueter ce fromage découpé et emballé en magasin. "Ce brie est un brie de Meaux AOP de la marque Collet, c'est ma marque, je peux vous assurer qu'il est fabriqué dans la zone", confirme Agnès Meilhac, présidente de l’union du Brie de Meaux et de Melun, qui est chargée de défendre cette AOP.

Contrairement à ce que pensent certains internautes, l'AOP brie de Meaux n'est pas seulement une question de mode de fabrication. Pour qu'un brie puisse être "de Meaux" et puisse porter la mention AOP, il doit être produit et affiné dans une certaine aire géographique, qui couvre une dizaine de départements (en partie ou en entier) de la région parisienne à la Meuse en passant, bien sûr, par la Seine-et-Marne. Pour Agnès Meilhac, "impossible qu'un brie présenté comme AOP soit fabriqué en Espagne", l'attribution de cette appellation à un producteur faisant l'objet de contrôles stricts.