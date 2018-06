Nicolas Hulot s'est rendu auprès des apiculteurs réunis aux Invalides à Paris pour demander un plan de soutien

Les apiculteurs mobilisés à Paris, jeudi, pour demander un plan de soutien pour la sauvegarde des abeilles ont reçu la visite du ministre de la Transition écologique et le soutien de Yannick Jadot.

Partout en France, les apiculteurs se sont mobilisés à l'appel de la Confédération paysanne et d'organisations apicoles, jeudi 7 juin, pour demander un plan de soutien pour la sauvegarde des abeilles. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, est venu à leur rencontre aux Invalides à Paris. L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot s'est aussi déplacé pour soutenir les apiculteurs.

"Tous ces sujets, on les a mis sur le tapis", a assuré Nicolas Hulot à des apiculteurs inquiets, notamment sur la sortie du glyphosate, "ce qui est important c'est que ce soit irréversible, programmé, et qu'on essaie que personne ne soit dans une impasse". Le ministre de la Transition écologique et solidaire leur a promis de voir ce qui est possible de faire pour les aider avec Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture.

Les forces de l’ordre interdisent aux apicultrices et apiculteurs de circuler sur les trottoirs, le mépris continue pic.twitter.com/ObR6M31vJ8 — Yannick Jadot (@yjadot) 7 juin 2018

Après leur rassemblement sur la place des Invalides, les apiculteurs ont pris la direction du Palais de l'Elysée avec leurs cadres d'abeilles décimées. Ils voulaient réaliser une action symbolique avant d'être reçu par le ministre de l'Agriculture dans l'après-midi, mais ils ont été interrompus dans leur marche par les forces de l'ordre.

"La biodiversité ne mérite pas d'être bloquée sur un pont par les forces de l'ordre", a déclaré Yannick Jadot, en publiant une vidéo de lui-même sur Twitter, un cadre de ruche dans les mains, tout en faisant face aux CRS sur le pont Alexandre III.