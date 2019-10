Mobilisation des agriculteurs : le point ville par ville

Blocages de routes, opération escargot, rassemblements... Les agriculteurs se mobilisent un peu partout en France mardi.

Les agriculteurs mènent des opérations escargot et des blocages mardi 8 octobre, à l'appel de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA). Ils protestent contre les arrêtés anti-pesticides, les accords de libre-échange mais veulent aussi dénoncer "l’agribashing". Tour d'horizon des mobilisations partout en France, grâce au réseau France Bleu.

Auvergne-Rhône-Alpes

En Isère, les agriculteurs ont distribué des tracts au péage de La Tour-du-Pin, sur l'A43. L'action a bloqué légèrement le trafic, d'après France Bleu Isère.

Des barrages filtrants ont été mis en place à Beaumont, Riom, Issoire (Puy-de-Dôme), et à la sortie 22 (Espalem) de l'A75, selon les informations de France Bleu Auvergne. Des actions qui devraient se poursuivre et s'amplifier dans l'après-midi.

Bourgogne-Franche-Comté

Les agriculteurs ont bloqué depuis la fin de la matinée l'accès à l'autoroute A6 à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), a rapporté France Bleu Bourgogne.

En Haute-Saône, 150 tracteurs sont partis à 10 heures de sept points différents, pour mener des opérations escargot en direction de Vesoul, selon France Bleu Besançon. Ils ont bloqué la circulation sur la RN19 dans le sens Belfort-Paris, ainsi que le contournement de Vesoul. Ils ont ensuite convergé vers le site interval de Vaivre et Montoille pour un pique-nique géant.

À Mâcon (Saône-et-Loire), l'autoroute à A6 a été coupée après Mâcon, en direction de Paris, a indiqué Bison Futé, qui conseille d'éviter le secteur et de passer par l'A39 pour relier Lyon à Paris.

Des blocages et opérations escargot ont entraîné des ralentissements sur l'A36, entre Mulhouse et Belfort (Territoire de Belfort). Vers midi, il y avait plus d'un kilomètre de bouchon au niveau du péage de Fontaine.

Grand-Est

Un barrage filtrant a été mis en place à Metz (Moselle) au rond-point de Grigy, selon France Bleu Lorraine.

Hauts-de-France

Dans la Somme, la circulation a été compliquée au rond-point de l'A29 à Boves, les agriculteurs ont bloqué plusieurs autres entrées d'autoroutes selon France Bleu Picardie.

Normandie

Dans la Manche, des actions ont été menées sur les routes et les ronds-points contre le dénigrement du monde paysan, a affirmé France Bleu Cotentin. "On est tout le temps sur le banc des accusés", a souligné le secrétaire général adjoint de la FDSEA 50. Un barrage filtrant a été mis en place à Guilberville et des agriculteurs ont distribué des tracts et des yaourts à boire.

Nouvelle Aquitaine

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), les tracteurs sont arrivés au rond-point d’Auchan pour manifester, selon France Bleu Béarn sur place. Une dizaine de véhicules ont bloqué la route de Morlane.

En Haute-Vienne, l'autoroute A20 a été fortement perturbée par une manifestation d'agriculteurs mardi matin, selon France Bleu Limousin. Des agriculteurs avaient déjà allumé un feu devant la préfecture à Limoges lundi soir.

À Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), dix tracteurs étaient présents sur les allées Boufflers pour une opération escargot, a affirmé France Bleu Pays Basque. Ils ont déposé des pneus devant la mairie.

À Poitiers (Vienne), une fumée noire s’est élevée au-dessus du rond-point de Poitiers Sud, a rapporté France Bleu Poitou. Une douzaine d’agriculteurs ont fait brûler de la paille, alors qu'une dizaine de tracteurs étaient arrivé en renfort depuis le carrefour du 8-Mai-1945. La circulation a été perturbée. Plus tôt, une cinquantaine de tracteurs étaient positionnés au niveau du rond-point de la Folie.

Occitanie

À Toulouse (Haute-Garonne), l'autoroute A64 a été bloquée par les agriculteurs au niveau de Capens, pour dénoncer le Ceta et les zones anti-glyphosate, selon France Bleu Occitanie. L'entrée de l'autoroute à Capens a été fermée. Une opération escargot a eu lieu à partir de 10 heures. Les tracteurs ont déversé des sacs de terre sur le bitume. Un feu a été allumé au bord de l'autoroute à Muret. Des pneus, de la paille, des gravats et une roue de charrette ont été déversés.

À Nîmes (Gard), au moins une cinquantaine d'agriculteurs et une quinzaine de tracteurs ont été mobilisés dans le centre-ville pour dénoncer "l'agribashing" ambiant, a rapporté France Bleu Gard Lozère. Ils ont déversé des palettes de fruits devant la préfecture et le centre des impôts.

Pays de la Loire

À Laval (Mayenne), plus d’une centaine d'agriculteurs ont quitté le rond-point du zoom, direction Louverné pour une opération escargot, selon France Bleu Mayenne. Ils parlent d’un ras-le-bol général.