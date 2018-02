Métiers de demain : un maraîcher dans l'immeuble

Dans l'agitation des grandes villes germe discrètement une nouvelle génération d'agriculteurs. Dans le 18e arrondissement de Paris, juste en dessous d'une tour de 20 étages : une petite troupe d'apprentis maraîchers. Ensemble, ils ont répondu à un appel de la mairie de Paris, pour transformer un parking désaffecté en espace fertile. Depuis, des champignons ont pris la place des voitures. Théophile Champagnat, diplômé d'agronomie, est assez fier du résultat.

Nouveau modèle économique

Avec quelques brumisateurs, des matériaux de récupération pour l'essentiel, 200 kilos de pleurote et de shiitaké sont récoltés chaque semaine, au plus près du consommateur. Une offre très spécifique, mais un marché à prendre. C'est le pari de cette start-up, qui a déjà embauché six personnes à plein temps. Les maraîchers urbains ne sont pour l'instant que quelques centaines en France. Mais il y a chaque année deux fois plus de projets et, avec eux, s'invente un nouveau modèle économique.

Le JT

Les autres sujets du JT