Menton : quand l'immobilier menace le citron

La municipalité de Menton (Alpes-Maritimes) tente aujourd'hui de relancer la production de citron. Il ne reste en effet que quelques producteurs du fameux agrume de Menton aujourd'hui. Ce citron très recherché profite d'une appellation protégée depuis un peu plus de trois ans.

"Il est meilleur et plus doux que les autres. Il se garde beaucoup plus longtemps et il est rare", estime Maurice Lottier, agrumiculteur de la région.

La ville y met du sien

Si à l'après-guerre, le citron fait le bonheur de Menton, tout change au début des années 1960. La Côte d'Azur se transforme et l'agriculture laisse place aux projets immobiliers.

Ainsi, le citron de Menton est devenu un produit de luxe, qui se vend aujourd'hui sept euros le kilo. La ville a donc acheté d'anciens terrains agricoles pour faire repartir la production.

