Maroc : les tribus nomades menacées par la sécheresse

À Amellagou, en plein cœur du désert marocain, la tribu Aït Aïssa Izem vit dans les terres arides. Ce peuple nomade parcourt le désert au gré des saisons et des pâtures du bétail, depuis des siècles. Mais ce mode de vie est de plus en plus difficile à maintenir. La sécheresse est omniprésente et pour la première fois de son histoire, la tribu a dû s'installer tout près d'un village. "Lorsqu'on n'a pas d'eau, on est obligés de demander de l'aide à des personnes qui ont des maisons et des puits chez eux, pour nous dépanner en attendant la pluie. On a aussi souvent besoin d'aide pour récupérer du fourrage, car il coûte très cher" témoigne Othmane Zaghar, membre de la tribu. Mais ils ne sont pas toujours bien accueillis.

Les nomades déplorent le dérèglement climatique

En quelques années, la tribu a vu les rivières s'assécher. Les hivers, toujours plus chauds, empêchent la nature de se régénérer. Après avoir parcouru quelques kilomètres, la tribu atteint une étendue d'eau minuscule, dans laquelle les animaux peinent à boire. Tous ici en sont sûrs : c'est le dérèglement climatique qui menace leur mode de vie. "Il n'y a plus les chutes de neige comme avant, alors qu'elles permettaient d'alimenter la nappe phréatique", évoque, entre autres raisons, Driss Skounti, élu communal représentant des nomades.