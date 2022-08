Lot-et-Garonne : une bonne saison pour les pruneaux d'Agen

Sucré, peu calorique et excellent pour la santé, le pruneau d'Agen est un produit culte du Lot-et-Garonne. Plus de 38 000 tonnes sont produites chaque année en France. La récolte des prunes a débuté, légèrement en avance sur le calendrier.

Seule la prune d'ente peut donner naissance aux pruneaux d'Agen, la perle noire du Lot-et-Garonne. Dans son magasin de producteurs, Roucadil, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Sophie Leeb en connait toutes les vertus. Elle le décline sous toutes ses formes : enrobé aux chocolat, parfumé à l'armagnac ou tout simplement nature. "Le mieux, c'est de le consommer tous les matins au petit déjeuner, puisqu'un pruneau par jour est égal à la santé pour toujours", note-t-elle.



Une bonne année

Cette année, les pruneaux seront bons. La prune n'a pas souffert de la canicule, ni de la sécheresse. Avec le soleil, les fruits se sont gorgés de sucre. "Plus c'est sucré, plus le calibre du pruneau va être important", explique Pascal Beq, pruniculteur à Castella (Lot-et-Garonne). Il va en récolter plusieurs tonnes. Grace à une maturité précoce, il a commencé la cueillette plus tôt que les années passées, comme les 900 autres producteurs de l'IGP Pruneaux d'Agen. La France est le troisième producteur mondial, avec 400000 tonnes ramassées chaque année. Les prunes sont triées en fonction de leur taux de sucre, puis rangées et stockées dans des fours à 80°.