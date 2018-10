Loi alimentation : quelles conséquences sur les prix ?

Quelles sont les conséquences du vote de la loi alimentation, mardi 2 octobre ? "Il y a ces promotions que nous connaissons tous, un produit offert pour un produit acheté, et bien pour les produits alimentaires, ces promotions vont tout simplement disparaître", explique le journaliste David Boéri, sur le plateau de France 3. Cela représente une réduction de 50 % hors, avec la loi alimentation, "les promotions ne pourront plus dépasser 34% du prix de vente et 25% des volumes vendus". Cela devrait garantir des prix plus élevés pour les producteurs, prenant en compte les coûts de production.

Mieux se défendre dans les négociations commerciales

"Chaque filière devra se mettre d'accord sur un prix plancher (...). Un nouvel outil pour permettre aux producteurs de mieux se défendre dans les négociations commerciales", continue le journaliste David Boéri. Est-ce que, en bout de chaîne, les consommateurs paieront plus cher ? "C'est vrai que c'est probable, mais ce n'est pas certain. Tout va dépendre de la répartition des marges entre les agriculteurs d'une part, la grande distribution et les entreprises agroalimentaires d'autre part" conclut-il.