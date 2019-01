Loi Alimentation : les prix vont-ils augmenter ?

Pâte à tartiner, alcool, café, fromage... Des produits du quotidien dont le prix devrait grimper dès vendredi 1er février. France 2 a contacté plusieurs distributeurs. Ils nous ont donné de manière anonyme quelques exemples. Une bouteille d'un litre d'alcool anisé est normalement à 18,72 euros. Son prix va augmenter de 1,61 euro. +34 centimes pour une pâte à tartiner, dont le prix passe à 4,03 euros. +66 centimes pour le lot de six bouteilles de lait pour bébés. +37 centimes pour un pot de café soluble.

+5% de hausse moyenne sur les produits concernés

Par exemple, chez Carrefour, 1 000 produits seront touchés sur 25 000 références. Une hausse de 35 centimes en moyenne, soit +5%. Le groupe en compensera une partie via les cartes de fidélité. La loi Alimentation prévoit que les produits ne seront plus vendus à prix coûtant ou avec une marge inférieure à 10%. À l'avenir, cette marge serait forcément égale ou supérieure à 10%. Le pari du gouvernement : qu'avec cet argent récupéré, la grande distribution achète plus cher les produits aux industriels et qu'ensuite, ces derniers rémunèrent mieux les producteurs.

