Loi alimentation : les agriculteurs ne sont pas convaincus

La loi alimentation devait améliorer le sort des agriculteurs, qui en attendaient beaucoup. La déception est à la hauteur de l'attente. "On avait beaucoup d'espoirs sur cette affaire-là, on pensait vraiment qu'on allait prendre en compte nos coûts de production et que ça allait revaloriser le prix des bovins", explique l'éleveur Michel Caille. Mais pour le moment, rien n'a changé. Pire, le prix des bovins a même diminué.

4% d'augmentation dans les rayons

Pour augmenter les prix payés aux agriculteurs, la loi alimentation devait interdire les promotions au rayon alimentaire et augmenter les prix de produits de grande consommation. Dans la réalité, les promotions ont bien disparu et les prix ont bien augmenté, 4% en moyenne, mais les agriculteurs n'auraient rien touché de plus. Alors, où est passé cet argent ? Distributeurs et industriels s'accusent mutuellement et le gouvernement, pour l'instant, ne tranche pas.

