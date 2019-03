Loi alimentation : légère augmentation des prix

Entrée en vigueur il y a un mois pour mieux rémunérer les producteurs, la loi alimentation a entraîné une légère augmentation du prix du panier des consommateurs, loin de la crainte d'une hausse importante. Le prix du panier du consommateur a légèrement augmenté passant de 92,20 € en 2018 à 94,20 € soit une augmentation de 2,2%. C'est la conséquence de la loi alimentation mais également à cause de l'inflation. Ce sont les produits les plus caloriques qui ont subi une augmentation de prix plus importante telle que le beurre (+13,1 %), l'apéritif anisé (+ 5,9%), les sodas (+ 5,8 %) et la crème fraiche et le lait (+4,8 %).

Changements d'habitudes

Les consommateurs ont changé leurs habitudes notamment "parce que les marques les plus connues ont augmenté leurs tarifs", explique Luc Bazizin, journaliste en plateau. Les consommateurs se tournent davantage vers les marques de distributeurs qui ont baissé leur prix dans les supermarchés (- 0,33 % en février 2019). Le consommateur fait également très attention à la qualité et à la provenance des aliments.