Les éleveurs en grandes difficultés face à la sécheresse

La période de canicule qui a touché la France durant l'été 2019 génère déjà des conséquences dramatiques pour les éleveurs du pays. En premier lieu, les champs ne sont plus exploitables. "C'est vraiment un paillasson... Là, ça a été fauché il y a 5, 6 semaines donc un peu plus d'un mois. Cela avait commencé à redémarrer un tout petit peu et la canicule a tout grillé sur pied ", s'inquiète Joël Maltavern, éleveur à Issy-l'Evêque dans la Saône-et-Loire.

Obligés de puiser dans les réserves

Les paysages verdoyants ont disparu. Ne pouvant plus se nourrir d'herbe, les bêtes adaptent donc leur alimentation. "C'est du foin qu'elles auraient dû manger l'hiver. Cet hiver, on verra et on avisera en fonction du temps qui fera durant l'été et l'automne. A chaque jour suffit sa peine, pour l'instant on part au plus pressé et après on verra", explique Joël Maltavern. Certains craignent aussi un manque de ressources en eau. Pour faire face financièrement, ils envisagent de vendre certaines bêtes.

