La vanille : au coeur de la plus grande usine de Madagascar

Bienvenue à Sambava (Madagascar), la capitale de la vanille. À une trentaine de kilomètres des premières plantations, on transforme ici les gousses. France 2 s'est rendue dans la plus grande usine de Madagascar. Chez Trimeta, l'arrivage des gousses vertes se fait tôt le matin. Pour les acheminer du petit producteur à la phase de transformation, ils disposent de seulement quelques jours pour que les gousses gardent leur fraîcheur. Un ingénieur agronome français travaille dans cette usine. "Là on a 127 kg de vanille verte. Une fois qu'elle sera préparée, cela nous fera une vingtaine de kilos préparés exportables."

La vanille plongée dans une eau à 70 °C

Lors de la phase de préparation, la vanille va perdre les trois quarts de son poids. Première étape : l'échaudage. Un processus mis au point sur l'île voisine de la Réunion, il y a 170 ans, et toujours aussi artisanal. La vanille est plongée pendant deux minutes, et pas une seconde de plus, dans une eau à 70 °C : c'est la technique pour stopper sa vie végétative.

