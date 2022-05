La sécheresse s'abat sur la France, 10 départements en alerte

Comme beaucoup de pays à travers le monde, la France manque d'eau. Le déficit de précipitation a atteint 25% en avril. La sécheresse touche déjà 10 départements de l'Hexagone et les températures prévues pour la semaine vont empirer les choses.

Entre terres sèches et récoltes à l'arrêt, en France, le manque de pluie. À Joucques, petit village des Bouches-du-Rhône, il n'a plu que trois fois depuis le début de l'année et les habitants scrutent avec inquiétude le niveau de la rivière qui traverse la commune. Cet habitant reconnaît être préoccupé et estime que "ce qui arrive aujourd'hui va se reproduire". En France, en 2022, il a plu 35% de moins que l'année dernière.

Un problème qui touche toute la planète

Dès lors, l'usage de l'eau a dû être limité dans la commune depuis un mois, comme dans 10 départements français. Cette canicule précoce fait même suffoquer la planète entière. Tous les continents sont frappés, et l'Afrique de l'Est voit au moins 20 millions de personnes faire face à un risque de famine. "Cette sécheresse est très différente des précédentes, nous n'avons jamais souffert de cette façon", témoigne une femme éthiopienne.