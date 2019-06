La durée minimale du congé maternité des agricultrices passe de deux à huit semaines

Comme pour l'ensemble des salariées et indépendantes, les agricultrices auront donc "un arrêt obligatoire de deux semaines avant la date présumée d'accouchement et de six semaines après", selon un décret paru au Journal officiel.

Une productrice de fromage de chèvre dans le département de l'Hérault, en février 2018. (YANN CASTANIER / HANS LUCAS / AFP)