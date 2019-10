Italie : la pistache de Bronte, l'or vert de Sicile

On l'appelle l'or vert de la Sicile (Italie). Il s'agit de la pistache, une variété unique très appréciée pour son goût et son parfum. La pistache de Bronte est encore récoltée à la main, en dessous du cratère de l'Etna. Les arbres, uniques au monde, poussent dans une coulée de lave qui date de 1646, et les fruits sont incroyablement parfumés. "Les pistaches de Bronte, c'est une chose merveilleuse, un peu comme le champagne en France", explique un cultivateur.

Une appellation d'origine contrôlée

Sur ce terrain difficile, les machines ne passent pas. Et si les pistaches ont tant de valeur, c'est parce qu'elles sont rarissimes. La récolte n'a ainsi lieu que les années impaires, les bourgeons sont sacrifiés une année sur deux. Ensuite, le moment de la récolte ne dépend que du savoir-faire et du flair des agriculteurs locaux. La filière a obtenu une appellation d'origine contrôlée (AOC), et exclut tout traitement chimique.

Le JT

Les autres sujets du JT