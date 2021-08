Italie : dans les vignes suspendues des Numeroso

À 15 mètres du sol, Antonio Camerino est un funambule. La période des vendanges vient de commencer, et les vignes que récolte ce vigneron-voltigeur sont suspendues aux cimes des peupliers. Cet art lui a été transmis par son père, Luciano. "C'est moi qui lui aie tout appris. À élaguer, à préserver les bonnes grappes, tout ce qu'on doit faire dans cette culture", témoigne ce dernier. Antonio détaille le processus de récolte : lever l'échelle, trouver un endroit où la planter, puis en sentir les vibrations et la guider avec la tête et l'épaule. L'échelle pose 60 kilos, et mesure 20 mètres de haut.

Depuis l'Antiquité grecque

Les vignes suspendues sont une invention de l'Antiquité grecque. Les cultures étaient superposées lorsque les terres cultivables étaient rares. Aujourd'hui, elles n'existent plus que dans cette exploitation près de Naples, grâce à l'acharnement d'une seule famille. "Heureusement que nous sommes là pour défendre notre patrimoine viticole. On n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras", confie Nicola Numeroso, propriétaire de la cuvée I Borboni.

15 jours sont nécessaires pour récolter cinq hectares, dans une danse permanente avec le vide, sans aucune corde de sécurité. Le raisin est issu d'un cépage unique, l'Asprinio. Il possède une charge acide beaucoup plus forte que d'autres raisins blancs, qui lui donne un goût unique. Une fois pressé, il vieillit dans des carrières souterraines, à 15 mètres de profondeur et 12 degrés. Les vins sont rares, moins de 70 000 bouteilles chaque année, et vendus en 15 et 25 euros, principalement en Italie.