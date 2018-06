Inde : l'homme qui fabrique des glaciers dans l'Himalaya

En Inde, à près de 4 000 m d'altitude dans l'Himalaya, des glaciers artificiels sont créés pour préserver l'eau. Car tout autour, tout a fondu et les champs sont secs, arides. Avec le réchauffement climatique, la neige fond de plus en plus tôt et, au printemps, il n'y a plus d'eau. Un ingénieur a donc décidé de tenter l'impossible pour contrer la fonte des glaces, et cela fonctionne.

Préserver l'eau plus longtemps

"Le but, c'est que cette glace ne fonde pas avec le reste de la neige au mois de mars, car c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Donc nous utilisons une technique qui nous permet de la préserver plus longtemps, sous la forme d'un cône", explique Sonam Wagchuk, inventeur des glaciers artificiels. En plein hiver, de l'eau est siphonnée dans des rivières en altitude, à l'aide de tuyaux. Grâce à la pression, l'eau est projetée en l'air et, par -20°C, elle gèle instantanément et forme des cônes de glace jusqu'à 50 m de hauteur. À l'arrivée des beaux jours, la glace fond lentement et alimente les villages en contrebas.

