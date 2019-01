Huile d'olive : l'or vert de la Tunisie

En Tunisie, la récolte d'huile d'olive fait vivre des dizaines de milliers de personnes en hiver. Le travail est harassant : dès l'aube, munis de peignes, les ouvriers agricoles détachent les olives. Elles sont encore vertes, un gage de qualité, mais aussi de santé. Car contrairement aux olives noires, elles regorgent de polyphénol aux vertus antioxydantes.

La Tunisie a pris conscience de la valeur de son or vert

Zohra et Mounir sont particulièrement fiers de leur huile, issue d'une variété locale. La production de leur domaine vient d'entrer dans le classement des dix meilleures huiles d'olive bio au monde. Une jolie récompense pour ces artisans. Mais leur performance n'est pas isolée. Car depuis quelques années, la Tunisie a pris conscience de la valeur de son or vert. L'un des principaux groupes du pays s'est lancé dans la vente en bouteille et le bio, dont la Tunisie est le premier exportateur mondial. Parmi ses principaux clients, l'une des plus grosses chaînes de supermarchés en France.

Le JT

Les autres sujets du JT