Gel tardif : "On est vraiment au seuil critique pour les pommiers et les poires", estime un producteur en Haute-Savoie

"On est vraiment au seuil critique du gel pour les pommiers et les poires", estime mercredi 24 avril sur France Bleu Pays de Savoie Mathieu Tissot, producteur des vergers Tissot en Haute-Savoie, après plusieurs nuits de températures négatives.

Les vergers Tissot produisent chaque année 1 600 tonnes de pommes et de poires, menacées par le gel de ces derniers jours. Dans la nuit mardi à mercredi, "on est descendu à -1, -1,2 degrés. On est vraiment au seuil critique du gel pour les pommiers et les poires", décrit Mathieu Tissot. "On a dû déclencher la lutte encore cette nuit".

Le producteur a dû utiliser "des machines à gaz qui propulsent de l’air chaud qui permet de sécher le végétal. Le stress hydrique du végétal est moins important. On passe toutes les 8 à 10 minutes quasiment au même endroit dans les vergers pour permettre de sécher le végétal."

Un bilan dans quinze jours

Depuis jeudi dernier, un record de froid s'abat en Isère, avec des rafales de vent glacial. "On a eu trois nuits dont une nuit de jeudi à vendredi très importante où on est descendu à -2,3 degrés", raconte Mathieu Tissot. "Puis, le vent nous a sauvés depuis dimanche. Le vent s’est calmé cette nuit et on craint encore la nuit prochaine".

Les producteurs n'ont pas encore d'estimation de leurs pertes mais "cette période de froid calme la sève et on a peur que le fruit chute naturellement, donc le bilan, on l’aura d’ici quinze jours, on ne peut pas l’avoir immédiatement. On essaie déjà de sauver les fleurs pour qu’elles ne soient pas grillées", conclut Mathieu Tissot.