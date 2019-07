Haute-Loire : un randonneur piqué par un millier d'abeilles

Mardi 2 juillet, en Haute-Loire, des milliers d'abeilles en furie ont piqué plus de 200 fois sur le corps et dans la bouche un randonneur de 62 ans et la femme qui l'accompagnait. Mardi midi, un couple de randonneurs originaires du Loiret marchait sur un chemin de grande randonnée, à quelques mètres de plusieurs ruches. Excités par le temps orageux, les insectes se sont jetés sur les deux randonneurs.

Les corps recouverts d'abeilles

Dès les premières piqûres, les promeneurs ont saisi leurs téléphones et appelé les pompiers. "On a vu deux corps au sol totalement recouverts par les abeilles. Il a fallu qu'on prenne l'appui d'un apiculteur pour enfumer les abeilles", explique le capitaine Stéphane Pons des sapeurs-pompiers de la Haute-Loire. Transféré en urgence absolue à l’hôpital du Puy-en-Velay, l'homme a été transféré ensuite à Sainte-Étienne (Loire) pour y être soigné. L'État de sa campagne s'est amélioré.

