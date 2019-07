Haute-Loire : deux randonneurs gravement blessés par plusieurs centaines d'abeilles

Deux randonneurs ont été piqués des centaines de fois mardi au Brignon (Haute-Loire). L'un des deux est en urgence absolue.

Au Brignon, en Haute-Loire, un homme de 70 ans est en urgence absolue et une femme de 52 ans est plus légèrement touchée après avoir été attaqués par des abeilles, rapporte mardi 2 juillet France Bleu Saint-Etienne-Loire.

Les deux randonneurs ont été piqués plusieurs centaines de fois par des essaims d'abeilles sur le lieu-dit Les Rozières au Brignon, au sud du Puy-en-Velay. Ils ont été pris en charge par les pompiers et ont été transportés à l'hôpital de Puy-en-Velay. Six pompiers ont également été piqués à une dizaine de reprise pendant le sauvetage.

"Un nuage d'abeilles agressives"

Le capitaine des pompiers Stéphane Ponce, qui parle de "situation exceptionnelle", s'est rendu sur place au Brignon. Il explique qu'un "nuage d'abeilles agressives recouvraient entièrement le corps de l'homme et partiellement celui de la femme". Les pompiers "ont demandé l'aide d'un apiculteur qui prélevait son miel sur les ruches à proximité et en enfumant les abeilles, équipés de leur tenue de lutte contre l'incendie, ils ont réussi à extraire les deux victimes en les tractant au sol et en les ramenant jusqu'à l'ambulance".

On pourrait estimer entre 200 et 300 piqûres pour l'un et entre 150 et 200 pour la deuxième. Il y en avait sur l'ensemble du corps. Elles attaquaient les sapeurs-pompiers, le véhicule ambulance également, il a fallu qu'on enfume l'ambulance pour faire fuir les abeilles.Stéphane Ponceà France Bleu Saint-Etienne Loire

Chaque année, plus d'une dizaine de cas mortels sont recensés en France pour cause de piqûres, tous hyménoptères confondus (abeilles, guêpes, bourdons, frelons). Chez un adulte non allergique au venin d'abeille, on estime que 250 à 300 piqûres peuvent entraîner la mort. En juin 2018, une femme de 90 ans est morte, dans le Cantal. Elle avait été piquée plusieurs centaines de fois par des abeilles. Elle était décédée à l'hôpital, deux jours plus tard.

Si une piqûre d'abeille peut être bénigne, elle peut rapidement entraîner un oedème si elle est au niveau du visage, du cou, de la bouche ou de la gorge. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à appeler les secours.