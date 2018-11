Haute-Garonne : un potager sur le parking

Dans cette entreprise de luminaires à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne), la cueillette est quotidienne pour Emmanuel Lledo. Il est magasinier, mais passe une partie de son temps de travail sur le parking, à jardiner. Il s'est porté volontaire. Il cultive pour ses collègues des oignons, des carottes, des artichauts ou encore des fraises. Cette aventure potagère a commencé il y a deux ans. "Ça me tenait à cœur parce que j'aime les produits bio d'une part, et que j'avais envie de faire goûter à certains salariés le vrai goût des légumes, donc j'ai décidé, dans un premier temps, de mettre quarante pieds de tomates", explique le PDG, Pierre Lassalas.

20% d'absentéisme en moins

Du côté des poules, "deux fois par semaine, je nettoie les cages à la fin de la journée", explique Emmanuel Lledo. Ici, les légumes sont gratuits. Le dispositif coûte 11 € par mois et par employé, en fonctionnement. Tout le monde s'y retrouve. "À la sortie du travail, on a des légumes frais à disposition, donc on en profite", ajoute, ravie, une autre employée. Le PDG estime que l'absentéisme a baissé de 20% en deux ans. L'enthousiasme est tel qu'il va multiplier par quatre la surface cultivée.

