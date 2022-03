Guerre en Ukraine : des supermarchés rencontrent des difficultés à s’approvisionner

Dans un magasin à Montpellier (Hérault), le rayon d’huile de tournesol est à moitié vide. Au-dessus, une note indique que l’achat est limité à quatre bouteilles par personne. Dans un autre magasin à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ce sont trois litres par chariot. Les supermarchés rencontrent des difficultés d’approvisionnement et demandent donc aux clients de se rationner. "Ce n’est peut-être pas plus mal qu’on se limite maintenant pour en avoir le plus longtemps possible", pense une cliente. Une autre trouve cela inquiétant et prévoit d’effectuer plus de stocks.



D’autres pays rationnent les clients

Quelques magasins commencent ainsi à placarder ce type d’affiches. Cependant, la grande distribution assure qu’il n’y a aucun risque de pénurie pour l’instant, mais que les magasins veulent seulement anticiper des possibles ruées sur certains produits de première nécessité. Seule une enseigne assume avoir des difficultés d’approvisionnement. Ces tensions pourraient se multiplier d’ici quelques mois, notamment pour les produits à base de blé, en raison de la guerre en Ukraine. Par anticipation, des magasins situés en Belgique, en Allemagne ou encore en Espagne commencent à rationner leurs clients.