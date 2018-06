Glyphosate : trois ans pour trouver une alternative

On les disait en froid, ils sont apparus côte à côte. Les ministres de l'Agriculture (Stéphane Travers) et de la Transition écologique (Nicolas Hulot) se sont exprimés, vendredi 22 juin, avec un objectif commun, celui de sortir du glyphosate d'ici trois ans. Autour de la table se trouvaient les représentants des secteurs agricoles, industriels et de la grande distribution. Chaque année, 7 000 tonnes de cet herbicide sont répandues chaque année en France.

Des solutions coûteuses

Pas de solution miracle, le gouvernement s'appuie sur les travaux des chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) qui préconise le désherbage mécanique, le labour ou encore l'utilisation d'autres herbicides. Ces changements sont couteux, mais les agriculteurs sont ouverts aux propositions. La grande distribution se dit prête, aussi, à jouer le jeu. Le gouvernement souhaite disposer des premiers engagements précis des acteurs concernés d'ici trois semaines.

