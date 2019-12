Gastronomie : un marché aux truffes unique en France

Une heure avant l'ouverture, les premiers acheteurs sont déjà là, mais pas encore les diamants noirs. Ils sont en bas, sous la place, aux mains de spécialistes. Car ici, le client est roi. "Il y a une commission de contrôle qui passe une à une les truffes, qui les canife, et les touche pour savoir si elles sont molles ou pas. Elle vérifie si elles sont gelées ou pas, les porte au nez pour vérifier leur arôme", explique Claude Paulin, président du marché aux truffes de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Les trufficulteurs s'engagent même à échanger leur produit dans les huit jours en cas de défaut. Un lieu unique en France.

Un marché ouvert jusqu'en mars

Les Tuber melanosporum premier choix s'échangeront à 1 300 euros le kilo. En 2019, à cause des intempéries, les truffes du Tricastin (Drôme) sont plus rares et donc plus chères. Mais elles sont toujours autant courtisées. Un trufficulteur a par exemple vendu les 1,5 kilo qu'il avait en 11 minutes. Le marché de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) est ouvert tous les dimanches, et ce jusqu'en mars.

