Fruits et légumes : soupes froides et gaspachos conseillés pour bien s'hydrater

En ce moment, les fruits et légumes, les fraises, les tomates ou encore les concombres apportent un peu de fraîcheur et se vendent particulièrement bien. Comment bien choisir pour s'hydrater en se faisant plaisir ?

Des légumes frais aux fruits juteux. Pour supporter la chaleur, sur un marché, les Bordelais (Gironde) ont déjà adopté leurs recettes de l'été. "Des poissons grillés et des salades", dit une cliente. La chaleur précoce a pris de court certains producteurs. Certains, comme le maraîcher Xavier Ducos, vont devoir attendre fin juin pour la récolte des tomates. Se rafraîchir en terrasse est également très apprécié.

20 à 30% de nos apports en eau passent par les aliments

Les clients sont deux fois plus nombreux depuis la vague de chaleur, et ont changé leurs habitudes. "C'est plutôt des perriers, tout ce qui est pétillant avec beaucoup de glaçons, des sodas", dit Frantz Ringuet, barman pour Le P'tit bar à Bordeaux. Avec les fortes températures, l'essentiel c'est de s'hydrater, et 20 à 30% de nos apports en eau passent par les aliments. Pour une nutritionniste, on peut se faire plaisir avec des fruits et légumes, en faisant des soupes froides, "des gaspachos rouges, des gaspachos verts", conseille la diététicienne-nutritionniste Nathalie Deckert.