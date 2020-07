Fruits et légumes : les prix ont fortement augmenté

Sur un marché de région parisienne, les consommateurs l’ont constaté : les prix de certains fruits et légumes ont explosé. Même les commerçants le reconnaissent. "Tout ce qui est produits de saison, ça a vraiment augmenté, on le sent bien", assure l’un d’eux. C’est du jamais-vu pour l’association Familles rurales qui a comparé un panier entre juin 2019 et juin 2020.

L’impact sur le portefeuille des consommateurs

Les légumes ont augmenté de 4%, les fruits, de 17%. Plusieurs facteurs expliquent ces augmentations : les conditions sanitaires des récoltes, les masques, les distances à respecter, autant de précautions qui ont eu un coût pour les producteurs. Autre explication : les conditions météo. L’association de consommateurs s’inquiète de l’impact de cette hausse sur le portefeuille des consommateurs. Une augmentation qui touche autant les produits étrangers que français.

