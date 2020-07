Sécheresse : les agriculteurs s'inquiètent

Pas une goutte d'eau ou presque depuis plus d'un mois. Pour les agriculteurs de la région c'est la troisième année consécutive. Les vaches n'ont plus rien à manger dans les prés, l'herbe est grillée par le soleil. "Habituellement ça devait être beaucoup plus vert", explique un agriculteur. Résultat une récolte de fourrage en baisse de 40% par rapport à une année normale et l'obligation de puiser dans les réserves pour nourrir les animaux. Selon un autre agriculture,"la règle est claire : c'est limiter la casse".

L'usage de l'eau déjà très limité

Des paysages sont jaunis sur les contreforts du Morvan normalement verdoyants. Le secteur est classé en crise sécheresse avec un usage de l'eau très limité. Le maire de la commune s'assure du respect des règles par les habitants. La rivière est à sec, ne subsistent plus que quelques trous d'eau bientôt insuffisant pour le bétail. Les agriculteurs réclament la mise-en-place de retenues pour stocker l'eau une option de plus en plus envisagée. "C'est surement une solution puisque l'eau on l'a, elle passe ici toute l'année, sauf qu'en période de sécheresse il n'y en a plus", confie le maire de la commune.

Le JT

Les autres sujets du JT