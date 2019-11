Feuilleton : Rouge tomate (2/5)

À Allonnes, dans la région Pays de la Loire, Daniel fournit depuis 20 ans les plus grands restaurants parisiens. Une production à l'ancienne, dans le respect des saisons. Il y a tout un monde entre sa tomate et celle consommée le plus souvent en France. "Il n'y a pas de pédiluve, pas de contrôles, pas de caméras, pas d'ordinateurs qui gèrent le climat et l'alimentation des plantes", explique le producteur.

Un savoir-faire ancestral

Pour Daniel, c'est une passion, un savoir-faire qui a été transmis par d'autres maraîchers et producteurs. Mais c'est un style de production qui est en train de disparaître, pour faire place à la culture agro-industrielle. En 2019, malgré la chaleur estivale, Daniel a eu peu de pertes. La récolte s'annonce bonne.

