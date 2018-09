Feuilleton : Inde, la route des épices (3/5)

Dans le Kerala, au sud de l'Inde, le monde entier vient se fournir en épices. Le paysage est recouvert de plantations à perte de vue. Les deux agents de voyage français, Maxime et Neima, poursuivent ici leur mission de reconnaissance et viennent rencontrer le propriétaire d'un immense jardin. Ce cultivateur à la retraite propose des hébergements pour touristes au milieu des épices. Dans son jardin, on trouve les arbres à l'origine de la muscade, la noix prisée des cuisiniers, qui se niche à l'intérieur de la fleur rouge vif.

L'or vert de la cardamome

Mais dans la région du Kerala, il n'y a pas que des plantations pour vacanciers. L'une d'entre elles s'étend sur 250 ha et est l'une des plus grandes. La famille, propriétaire du terrain depuis trois générations, y fait pousser de la cardamome, un or vert au goût citronné. La plante ne s'épanouit qu'à partir de 25°C et à une altitude comprise entre 700 et 1 800 m. Pour transformer le fruit, la famille a fait construire une usine sur les hauteurs de l'exploitation. L'épice est séchée dans un grand four industriel que des ouvriers récoltent ensuite à la main. Chaque année, la famille exporte 18 t de cardamome, dont une partie en France.

Le JT

Les autres sujets du JT