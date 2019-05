Feuilleton : en route pour le rêve américain (4/5)

Parti de rien, Guy de Mangeon a tout quitté dans les années 1980 pour vivre son rêve américain. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire de fruits et légumes. "Des tomates en grappe qui poussent à cinq kilomètres d'ici, de la salade, de la ciboulette, tout sans pesticide", expose fièrement Guy de Mangeon. Son entreprise compte 260 employés pour 2 300 clients, elle réalise 60 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Tout a commencé par hasard en 1982 avec la rencontre d'une femme qui lui a vendu dans la rue cinq cagettes de fraises pour 25 dollars. "J'ai pris les cagettes et j'en ai vendu une 8 dollars à un commerce, puis dans un autre magasin une deuxième pour 10 dollars. Ils m'ont dit : 'vous revenez demain ?' et là j'ai commencé à penser que j'allais devoir revenir", explique l'entrepreneur.

Arrivé aux États-Unis sans un dollar en poche

Depuis, ses 60 camions sillonnent les rues californiennes et affichent partout son surnom "The Berry Man", en hommage à ses débuts de jeune vendeur de fraises. Ce Français originaire de Lorraine est aujourd'hui multimillionnaire. Fidèle à l'état d'esprit américain, il assume parfaitement sa réussite matérielle. Pourtant, il est arrivé à Santa Barbara en 1982 sans un dollar en poche, après avoir traversé les États-Unis en stop.

