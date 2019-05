Feuilleton : en route pour le rêve américain (3/5)

115 pièces, 38 chambres et 42 salles de bain. Des chiffres vertigineux qui donnent une idée de l'envergure du Hearst Castle. Construit entre 1919 et 1947, le château avait même une piste privée d'aéroport pour le propriétaire, magnat de la presse et producteur de films dans les années 1920. William Hearst recevait le Tout-Hollywood et le gratin politique international. Parmi eux, Charlie Chaplin, Cary Grant, Winston Churchill ou encore Joe Kennedy. Les convives recevaient un cocktail de bienvenue suivi d'un dîner. Les plus proches de Hearst avaient le droit de s'asseoir à côté de lui. La journée, les invités se relaxaient près de la piscine et ses échelles en marbre.

Un palace qui attire

Le château est aujourd'hui un musée qui attire touristes et stars. La chanteuse Lady Gaga y a tourné un clip pour la somme de 250 000 dollars. "Quand les fans ont appris que Lady Gaga avait tourné un clip ici, ils ont acheté un ticket pour la visite guidée. Dès qu'ils apercevaient une silhouette blonde, ils hurlaient au beau milieu de la visite", détaille l'organisateur de la visite guidée.