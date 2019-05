Feuilleton : en route pour le rêve américain (2/5)

Steve Kittrell est un amoureux de la Pacific Coast Highway, en Californie (États-Unis). "Je crois que ce qui rend cette route si spéciale, c'est que vous ne pouvez pas conduire rapidement. Ici, c'est une question de conduite stylée. Vous ne savez jamais sur quoi vous tomberez au prochain virage, il y a toujours quelque chose de magnifique", assure le passionné. Sur la route apparaît un wagon intriguant, le Dad's Luncheonette (Le Petit lunch de Papa). À midi, la file est déjà interminable. Tous viennent pour la cuisine de Scott Clark, gérant du wagon, auparavant chef du restaurant 3 étoiles, Saison, à San Francisco. "J'ai décidé de vivre ma vie, j'ai eu une petite fille et j'ai eu besoin de changement", explique Scott Clark.

Éléphants de mer et châteaux féériques

Plus loin, se trouve Monterey, ancien bastion de la sardine, devenu un haut lieu pour admirer les baleines. La route se poursuit avec des ponts parfois spectaculaires, construits en partie par des prisonniers dans les années 1920. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, juste à côté de la route, des milliers d'éléphants de mer se reposent sur une plage. Leur ange gardien est un membre de l'association des Amis des éléphants de mer. "Ils se sont nourris pendant des semaines et maintenant, ils vont rester ici pendant un mois pour se reposer et faire leur mue", explique-t-elle. La route mène enfin à l'un des plus incroyables châteaux au monde, symbole de la folie des grandeurs d'un milliardaire américain.

