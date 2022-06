Fête de la musique : un concert matinal au marché de Rungis

Mardi 21 juin, c'est la Fête de la musique en France, qui célèbre cette année ses 40 ans. Dans la matinée, dès 6h, les primeurs du marché de Rungis (Val-de-Marne) ont vendu leurs fruits et légumes en chanson.

Dans la matinée du mardi 21 juin au marché de Rungis (Val-de-Marne), un concert a lieu à 6h à l'occasion de la Fête de la musique, qui célèbre cette année ses 40 ans. En effet, 6h, c'est bientôt la fin de journée pour des milliers de professionnels qui sont sur le pont depuis minuit. Au menu de cette Fête de la musique la plus tôt de France : petit-déjeuner aux saucisses grillées. Sur scène, une quinzaine d'artistes vont se succéder pendant deux heures.



Un concert gratuit pour remercier les salariés

Parmi eux, Marc Fichel, chanteur le jour et vendeur de pommes de terre à Rungis la nuit. Le concert est gratuit, pour remercier les 13 000 salariés du plus grand marché alimentaire du monde. "Rungis fait la fête ce matin. C'est formidable, après deux ans de confinements, de pouvoir se retrouver", se réjouit Stéphane Layani, PDG du marché international de Rungis. Il est 8h et le concert se termine : quand certains attaquent leur journée, d'autres vont déjà se coucher.